AstraZeneca France : nomination d'Isabelle Laforgue

AstraZeneca France : nomination d'Isabelle Laforgue







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Olivier Nataf, Président d'AstraZeneca France, annonce la nomination d'Isabelle Laforgue, au poste de directrice "Digital, Transformation et Innovation". Elle dirigera l'ensemble des équipes d'AstraZeneca France impliquées dans l'écosystème de l'innovation, les données et les solutions digitales ainsi que la transformation des organisations.

Isabelle Laforgue débute sa carrière en 2006 chez SFR où elle occupe plusieurs postes en stratégie et finance. En tant que directrice de cabinet du PDG en 2012, elle pilote l'élaboration du plan de transformation de SFR, dans un environnement concurrentiel intense, pour repositionner l'opérateur sur les enjeux d'expérience client.

En 2015, elle rejoint Econocom, une entreprise de services numériques, comme directrice de la transformation, où elle conçoit et déploie le plan digitalisation interne pour les 10.000 collaborateurs du Groupe.

Dans sa dernière expérience, Isabelle était Executive Vice President Operations & Finance chez Owkin, une start- up spécialisée en intelligence artificielle (IA) appliquée à la santé qu'elle a accompagnée dans la structuration de sa croissance soutenue.

"La technologie et son impact sur les organisations ont toujours guidé mes choix professionnels. J'ai été amenée à travailler dans des grands groupes et des start-ups, et je crois à la création de valeur du rapprochement de ces deux univers. Dans la santé, la grande quantité de data et les capacités technologiques aujourd'hui pour les traiter sont porteuses d'immenses promesses pour les patients, depuis l'accélération des cycles de R&D jusqu'aux applications de suivi dans le quotidien des soins. Je suis fière de rejoindre AstraZeneca, acteur leader, pour travailler sur l'innovation, et en particulier l'IA, au service du patient" explique Isabelle.