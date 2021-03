AstraZeneca : encore des doutes aux Etats-Unis !

AstraZeneca : encore des doutes aux Etats-Unis !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) américain ne s'est pas enthousiasmé devant les résultats de l'étude réalisée en Amérique sur le vaccin anti-covid d'AstraZeneca et de l'Université d'Oxford. Le NIAID estime même qu'AstraZeneca pourrait avoir fourni des données incomplètes, ce qui sème encore un peu plus le doute sur ce vaccin dont l'homologation est prochainement espérée aux USA. Le NIAID constate que le DSMB, comité indépendant de sécurité, a exprimé sa crainte que la laboratoire anglo-suédois n'ait inclus dans son essai américain "des informations obsolètes". Cela pourrait donc donner une "vision incomplète des données d'efficacité". "Nous exhortons le laboratoire à travailler avec le DSMB pour examiner les données d'efficacité et s'assurer que les données les plus précises et à jour soient rendues publiques aussi vite que possible", ajoute l'agence américaine de santé dirigée par le Dr Anthony Fauci, principal expert américain en maladies infectieuses.

AstraZeneca a indiqué lundi que son vaccin contre le nouveau coronavirus conçu avec l'Université d'Oxford serait efficace à 79% sans risque de caillots, le groupe britannique évoquant les résultats des tests américains.

Ces résultats interviennent alors que le vaccin a été amplement critiqué ces dernières semaines sur des craintes d'effets secondaires. L'agence européenne des médicaments et l'OMS ont pourtant livré la semaine dernière des avis positifs sur le sérum.

L'essai clinique mené par le laboratoire anglo-suédois aux États-Unis semble fournir de nouveaux éléments rassurants, avec notamment une efficacité de 80% chez les plus de 65 ans. L'efficacité globale serait de 79% dans la prévention des formes symptomatiques de la maladie, dans le cadre de cet essai aux USA, au Chili et au Pérou. Une demande d'approbation aux États-Unis doit par conséquent suivre. Le laboratoire affirme que le vaccin s'est révélé 100% efficace contre les formes sévères ou critiques de la maladie. L'étude impliquait plus de 32.000 volontaires de tous âges. Elle confirmerait par ailleurs la sûreté du vaccin, qui avait été récemment suspendu temporairement dans plusieurs pays d'Europe avant d'être rétabli dans certains suite aux conclusions de l'EMA.

AstraZeneca précise qu'un comité indépendant de sécurité, le fameux DSMB, a conduit une revue spécifique concernant les caillots potentiels et les thromboses CVST (thrombose du sinus veineux cérébral) dans le cadre de l'essai américain.Le panel n'aurait décelé aucune augmentation du risque de thrombose ou d'événement caractérisé par une thrombose, parmi les 21.583 participants. La recherche spécifique de CVST n'a donné aucun résultat...