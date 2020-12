AstraZeneca : en première ligne

(Boursier.com) — En première ligne du combat contre la Covid-19, AstraZeneca a apporté dernièrement des précisions sur l'efficacité de son vaccin qui semble correspondre à celles déjà excellentes publiées par Pzifer et Moderna. Le laboratoire anglo-suédois qui apparaît donc comme le troisième groupe pharmaceutique le plus avancé sur ce terrain, doit encore recevoir le feu vert des autorités sanitaires internationales, alors que les régulateurs britanniques ont estimé avoir encore besoin de temps pour étudier les données relatives au vaccin développé par l'université d'Oxford et AstraZeneca...

Selon certaines sources, ce nouveau vaccin pourrait commencer à être distribué en janvier en fonction des réponses des autorités... AstraZeneca a par ailleurs déclaré que son produit devrait être efficace contre la nouvelle variante du coronavirus, ajoutant que des études étaient toujours en cours : "AZD1222 contient le matériel génétique de la protéine de pointe du virus SARS-CoV-2 et les modifications du code génétique observées dans cette nouvelle souche virale ne semblent pas changer la structure de la protéine de pointe".

Le vaccin développé par AstraZeneca est considérée comme vital pour les pays chauds ou ne disposant pas d'une bonne chaîne du froid car moins cher et plus facile à transporter et à manipuler à température ambiante...