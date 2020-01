AstraZeneca annonce un investissement pluriannuel de plus de 500 M$ en France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre du projet présidentiel Choose France, qui vise à renforcer l'attractivité des territoires, AstraZeneca annonce de nouveaux investissements de plus de 500 M$ en France d'ici 2025.

Le groupe anglo-suédois va en effet orienter ses investissements sur le territoire français principalement vers :

-Le développement de son programme industriel notamment sur le site de Dunkerque ;

-Le renforcement de sa stratégie de R&D ;

-L'implantation d'un Hub Européen de l'Innovation à Paris ;

"Cet investissement en France nous permettra de rester agiles pour répondre aux besoins des patients et de l'environnement scientifique et technologique en constante évolution. Il contribuera à renforcer les collaborations scientifiques en France sur trois aires thérapeutique (Oncologie, maladies respiratoires, maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques), à permettre à notre site de production mondial de Dunkerque de soutenir son niveau d'excellence et à accélérer l'innovation technologique et digitale tout au long du parcours patients grâce à un nouveau Hub Européen de l'Innovation" a commenté Pascal Soriot, PDG d'AstraZeneca.

A travers ces nouveaux investissements d'ici 2025, AstraZeneca réaffirme son engagement en France et sa volonté de contribuer à son développement économique et social.