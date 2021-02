AstraZeneca a doublé son bénéfice

AstraZeneca a doublé son bénéfice









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AstraZeneca a publié ses comptes 2020, marqués par un bénéfice plus que doublé. Le groupe s'attend par ailleurs à une accélération de sa croissance en 2021, y compris sans son vaccin conçu avec Oxford contre le nouveau coronavirus. Pour le quatrième trimestre 2020, les ventes de médicaments ont battu le consensus. Le laboratoire anglo-suédois anticipe cette année une croissance du chiffre d'affaires de 10 à 14% et un bénéfice ajusté par action amélioré de 18 à 24%, entre 4,75 et 5$. La guidance de croissance ne tient pas compte de l'impact du vaccin covid. Un nouveau point sera effectué sur ce sujet précis en marge de la publication du premier trimestre. Le groupe indique qu'il entend accélérer ses efforts pour adapter le vaccin aux variants nouveaux.

Pour le quatrième trimestre, le groupe a affiché des ventes supérieures aux attentes et un bpa 'en ligne' à 1,07$. Pour l'ensemble de l'exercice 2020, les revenus ont grimpé de 9% à 26,6 milliards et les ventes de produits ont totalisé 25,8 milliards, alors que le bénéfice net pdg est ressorti à 3,2 milliards de dollars. Sur le seul quatrième trimestre, les ventes de produits ont augmenté de 12% à 7 milliards et les revenus ont totalisé 7,4 milliards.