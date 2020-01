Aston Martin s'effondre après un nouvel avertissement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les affaires ne s'arrangent pas pour Aston Martin. Le constructeur de voitures de luxe a émis un nouvel avertissement ce matin, indiquant que son Ebitda 2019 sera inférieur aux attentes de la place alors que les conditions difficiles se sont poursuivies pendant la période de pointe de livraisons de décembre. Évoquant de moindres ventes, une augmentation des coûts de vente et une diminution des marges, le groupe britannique anticipe désormais un Ebitda compris entre 130 et 140 millions de livres contre 196 M£ attendus jusqu'ici par le consensus. Un résultat qui devrait se traduire par une marge opérationnelle comprise entre 12,5 et 13,5% contre une marge d'environ 20% visée précédemment.

"D'un point de vue commercial, 2019 a été une année très décevante. Alors que les ventes au détail ont augmenté de 12%, notre meilleur résultat depuis 2007, notre performance sous-jacente ne permettra pas de réaliser les bénéfices que nous avions prévus, malgré une réduction du niveau des stocks des concessionnaires", a déclaré le directeur général Andy Palmer.

La bonne nouvelle pour Aston Martin semble venir de son DBX, le tout premier SUV du groupe, au coeur de son plan de relance. La société a indiqué avoir reçu 1.800 commandes depuis le 20 novembre.

Aston Martin, qui se voyait comme un rival de Ferrari, a du mal à séduire les investisseurs. Depuis son introduction en bourse, qui valorisait la firme britannique sur les mêmes niveaux que le leader italien du secteur, le titre a été divisé par plus de quatre. Il s'effondre de 8% à l'ouverture de la place londonienne ce matin. Célèbre depuis des décennies grâce à James Bond, la firme a souligné être toujours en pourparlers avec des investisseurs potentiels en vue d'un renforcement de son bilan.