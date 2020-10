Aston Martin renforce son partenariat avec Mercedes qui deviendra son deuxième actionnaire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aston Martin se donne un peu d'air. En grande difficultés, la marque de voitures favorite de James Bond va renforcer son partenariat stratégique avec Mercedes-Benz dans le cadre duquel le constructeur allemand pourra porter sa participation dans le groupe britannique à 20% sans dépenser le moindre centime. Partenaires depuis 2013, les deux parties vont approfondir leur alliance qui permettra notamment à AM d'avoir accès aux technologies clés de Mercedes, dont ses moteurs hybride et électrique. Aston Martin va par ailleurs lever environ 1,3 milliard de livres (1,7 milliard de dollars) par le biais d'émissions d'obligations et d'actions, dont la plupart serviront à refinancer la dette existante.

Le nouveau business plan du groupe vise à l'atteinte d'un chiffre d'affaires de 2 milliards de livres sterling et d'un EBITDA ajusté de 500 M£ d'ici 2024-2025 grâce à la production de 9.000 à 10.000 véhicules par an.

Aston Martin Lagonda and @MercedesBenz AG have announced a new strategic technology agreement and enhanced partnership. > >More information here: https://t.co/nWil7BxX6P#AstonMartin pic.twitter.com/dFS8kaHoc7

— Aston Martin (@astonmartin), via Twitter

Aston Martin, qui compte beaucoup sur son premier SUV, le DBX, pour redresser la barre a essuyé une perte ajustée de 29 millions de livres au troisième trimestre, contre un bénéfice de 43 M£ l'année dernière, pour un chiffre d'affaires diminué de près de moitié, à 124 M£. Le constructeur est dirigé depuis cet été par Tobias Moers, l'ancien patron de Mercedes-AMG.