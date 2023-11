Aston Martin Lagonda : plonge après des résultats décevants

(Boursier.com) — Aston Martin Lagonda décroche de près de 10% à Londres, sanctionné après avoir abaissé sa guidance de livraisons annuelles et l'annonce de résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre. Le constructeur britannique de voitures de luxe prévoit désormais d'expédier environ 6.700 véhicules cette année, contre environ 7.000 auparavant, après que des problèmes de chaîne d'approvisionnement eurent entravé la production de sa nouvelle voiture de sport DB12 au cours du troisième trimestre. Les problèmes de production du DB12 "sont désormais résolus mais ont eu un impact sur le volume du troisième trimestre et sur notre capacité de production pour l'ensemble de l'année", a déclaré le constructeur.

Par ailleurs, alors que les ventes en gros ont augmenté de 8% sur les neuf premiers mois de l'exercice, elles ont chuté de 57% en Chine. Aston Martin attribue ce déclin à " la faiblesse des conditions du marché ", sans plus de détails. Sur les trois mois clos fin septembre, la firme a essuyé une perte opérationnelle ajustée de 48,4 millions de livres sterling contre un consensus de -37,5 M£, pour des revenus en hausse de 15% à 362,1 M£. La perte nette a atteint 118 M£ contre 228,2 M£ un an plus tôt.

Aston Martin a réitéré ses autres objectifs financiers 2023 et a déclaré s'attendre à un flux de trésorerie disponible positif au quatrième trimestre grâce à la forte demande pour ses voitures de luxe et au début des livraisons de modèles à forte marge tels que le 'Valour'.