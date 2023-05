Aston Martin Lagonda : le titre s'envole, Geely se renforce au capital

(Boursier.com) — Aston Martin Lagonda s'envole de plus de 20% à Londres après que Geely Automobile Holdings eut annoncé doubler sa participation et devenir le troisième actionnaire du constructeur britannique de voitures de sport. Dans le cadre d'un accord de 234 millions de livres sterling, la société chinoise verra sa participation dans la société grimper à 17% grâce à l'achat de 42 millions d'actions au consortium Yew Tree du président Lawrence Stroll ainsi qu'à l'acquisition de 28 millions de nouvelles actions, a indiqué le groupe britannique. Le constructeur automobile récoltera 95 M£ de cash grâce à cette opération. Geely, qui sera donc le troisième actionnaire du groupe derrière Yew Tree et le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, aura le droit de nommer un administrateur au conseil d'administration d'Aston Martin.

"Geely Holding, qui est initialement devenu actionnaire l'année dernière, voit un énorme potentiel pour la croissance et le succès à long terme d'Aston Martin", a déclaré Lawrence Stroll. "Ils nous offrent une compréhension approfondie du marché de croissance stratégique clé que représente la Chine, ainsi que la possibilité d'accéder à leur gamme de technologies et de composants".