AST Groupe : ventes en baisse de 12% sur le semestre

(Boursier.com) — Dans un contexte géopolitique tendu, AST Groupe réalise sur le 1er semestre 2022 un chiffre d'affaires de 79,8 ME vs. 90,3 ME, soit -12%.

Le groupe a vu son chiffre d'affaires en Maisons Individuelles progresser de 7% sur le 2ème trimestre pour s'inscrire à 29,6 ME en dépit de délais d'approvisionnement hors normes qui continuent de peser sur la réalisation des chantiers. Ce retour à la croissance permet au chiffre d'affaires semestriel de la division de s'établir en croissance de 3% à 55,7 ME...