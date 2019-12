AST Groupe : un gros potentiel de rebond pour 2020

(Boursier.com) — AST Groupe a rebondi de 7% cette semaine, à 3,74 euros, alors que le titre avait accusé le coup ces derniers mois dans le sillage d'une publication à fin septembre, marquée par un chiffre d'affaires de 149,7 ME contre 163,7 ME, soit un repli de 9%. L'activité Maisons Individuelles bien que portée par l'intégration d'IDEOZ s'est inscrite à 100,4 ME sur 9 mois et l'activité Promotion & Lotissements à 30,1 ME après un 3ème trimestre en croissance de 7%. La division Système Constructif Industriel a bénéficié de son côté du dynamisme du réseau Natilia et totalise 19,1 ME sur les 9 premiers mois de l'année.

Le Groupe a initié les toutes premières mesures de réorganisation, visant à améliorer ses 'process' et renforcer la qualité de ses services, dont les premiers effets seront perceptibles au cours du 1er semestre 2020... Les analystes insistent sur la situation financière du groupe qui demeure de bonne qualité avec une dette nette qui se limite à 2,7 Millions d'Euros.

Mesures efficaces

Alain Tur et son frère Sylvain entendent remettre rapidement l'affaire familiale sur de bons rails, alors que les soucis ponctuels ont été bien identifiés. Un renforcement de la présence sur le terrain et un élargissement de la gamme doivent contribuer à améliorer la performance commerciale. Avec une refonte de l'organisation et des procédures, le suivi des chantiers devrait être amélioré en éliminant les disfonctionnements internes...

AST Groupe entend aussi mettre davantage l'accent sur la promotion pour mieux équilibrer le chiffre d'affaires entre les appartements et les maisons. Enfin, le relais de croissance représenté par les constructions à ossature bois va être davantage mis en avant alors qu'il répond à des besoins importants. Pour les analystes, la sanction boursière semble excessive au vu d'un ratio capitalisation sur chiffre d'affaires de 0,2 contre 0,3 pour Hexaom ou Capelli, eux même déjà dépréciés...