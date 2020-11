AST Groupe : un bon 3e trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AST Groupe, 3e constructeur de maisons individuelles en France, bénéficie sur le 3è trimestre de la pleine reprise de l'ensemble de ses chantiers qui lui permet d'enregistrer un chiffre d'affaires de 41,3 millions d'euros et de revenir au niveau de 2019 malgré un contexte économique et sanitaire inédit (42,1 ME au 3e trimestre 2019).

Sur 9 mois, le chiffre d'affaire du Groupe s'établit à 122 ME, en recul de -19% par rapport à 2019.

La progression des prises de commandes constatée à fin août s'est confirmée sur le mois de septembre, ainsi AST Groupe totalise 529 ventes en Maisons Individuelles (y compris ventes Réseau) sur le 3è trimestre 2020, soit une progression de 24% par rapport à la même période l'an passé.

Perspectives

AST Groupe est pleinement mobilisé pour conserver cette dynamique positive malgré les mesures de confinement. Les outils digitaux déployés au cours de l'année tels que les RDV en visioconférence, la signature électronique, l'application Home Way, assurant un lien continu avec le client pendant toute la durée du chantier, et les campagnes ciblées de marketing digital devraient permettre aux équipes commerciales d'AST Groupe de générer de nouveaux prospects et de continuer à maintenir une dynamique commerciale positive.

Agile et engagé auprès de ses clients dans un marché en mutation, AST Groupe démontre au cours de ce 3è trimestre son efficience, et va s'appuyer sur sa triple expertise de Constructeur, Promoteur et Industriel pour poursuivre ses développements.