AST Groupe : sous pression

(Boursier.com) — AST Groupe recule de 3,3% à 5,95 euros ce mercredi en bourse de Paris, alors que le groupe a enregistré sur le 3ème trimestre un chiffre d'affaires en baisse à 30,2 ME, contre 41,3 ME, pénalisé par les problématiques d'approvisionnement de matières 1ères qui ont fortement ralenti les chantiers sur la période.

Cependant, la bonne performance d'AST Groupe sur le 1er semestre 2021 à +12% permet au chiffre d'affaires à fin septembre de s'élever à 120,5 ME. Parmi les avis d'analystes, Midcap Partners a malgré tout abaissé sa cible sur le dossier de 9,7 à 9 euros, tout en restant à l'achat.