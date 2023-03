AST Groupe : résilience ?

(Boursier.com) — AST Groupe publie ses comptes annuels 2022, faisant état d'une bonne résilience de l'activité Mode Constructif Industriel, mais de résultats déficitaires en Maisons Individuelles et Promotion. Le groupe souligne par ailleurs sa trésorerie de 29 ME et sa dette "maîtrisée". Il évoque enfin un plan d'actions pour retrouver une croissance rentable. "L'année 2022 a été une année noire pour le marché de l'immobilier", indique Alain Tur, PDG d'AST. "Le renforcement des contraintes réglementaires, la hausse du prix des matériaux et leur indisponibilité à la suite du conflit en Ukraine ainsi que la tension persistante sur les entreprises sous-traitantes ont entrainé une forte hausse de coûts de revient et un allongement des délais de livraison des chantiers. Ces facteurs conjoncturels ont désorganisé notre groupe et accentué des problématiques structurelles de planification et de qualité de réalisation de nos chantiers qui ont eu pour principale conséquence une érosion majeure de nos marges en Maisons Individuelles. Prenant acte de cet état de fait, nous avons engagé un plan d'actions d'envergure afin de rétablir notre efficience opérationnelle et retrouver nos meilleurs standards de qualité. En attendant, notre groupe bénéficie d'une trésorerie de 29 ME, d'une dette maîtrisée qui, alliées à nos activités diversifiées, sont des atouts importants pour dépasser cette crise et retrouver la voie d'une croissance rentable".

Le chiffre d'affaires 2022 s'établit à 155,8 ME, contre 159,9 ME un an avant. L'EBITDA 2022 s'inscrit à -5,6 ME, pénalisé par la forte dégradation des marges du groupe et la comptabilisation de provisions liées aux pénalités de retard et SAV. De même, le résultat opérationnel s'établit à -11,3 MEUR après l'enregistrement de charges opérationnelles non courantes (dépréciation d'une partie du goodwill Maisons Ideoz et de la marque Villa Trident). Le résultat net s'élève à -9,1 ME après l'enregistrement d'un résultat financier positif de 0,2 ME et l'activation des déficits reportables pour 2,1 ME. Ces résultats sont principalement liés à l'activité Maisons Individuelles et pour partie, aux moindres performances de l'activité Promotion & Lotissements dont l'EBITDA s'établit à -0,6 ME à la suite de la baisse du chiffre d'affaires sur l'exercice. Pour sa part, la division Mode Constructif Industriel, regroupant notamment les maisons à ossature bois Natilia, et les studios de jardin Natibox, demeure bénéficiaire avec un EBITDA de 3,8 ME pour un chiffre d'affaires de 31,7 ME, soit une marge sur EBITDA de 12%.

Pour traverser cette crise, le groupe bénéficie à fin décembre d'une trésorerie de 29 ME et d'un endettement net de -1,3 ME (-7,5 ME hors IFRS 16), faisant ressortir un gearing négatif de -5%, dans le respect de ses covenants financiers.

Le groupe a engagé un premier plan de réduction de ses charges opérationnelles visant à baisser significativement son point mort et dont les principaux axes sont l'optimisation des ressources avec notamment un gel ciblé des recrutements sur certaines fonctions, le report de certains investissements non essentiels et la rationalisation des locaux du groupe. Par ailleurs, le groupe a continué d'ajuster ses prix de ventes sur l'ensemble de ses divisions pour compenser la hausse des coûts de construction. Ainsi, le prix moyen en Maisons Individuelles est désormais de 164 KE TTC sur décembre 2022 contre 139 KE TTC en décembre 2021 (+18%). Ces augmentations ainsi que le lancement d'une nouvelle gamme Natibox, la Twin, contribueront à l'amélioration de la rentabilité, estime le groupe.

Afin de renforcer son efficacité opérationnelle, le groupe a mis en place trois Directions Régionales en Maisons Individuelles pour une plus grande proximité avec les équipes, une réduction significative de ses délais de livraison et une meilleure maîtrise de la qualité de ses chantiers.

Fort d'un carnet de commandes de 329 ME au 31 décembre, le groupe "demeure confiant quant à sa capacité à améliorer sa marge opérationnelle dès 2023 et renouer à terme avec la croissance rentable", conclut AST.