AST Groupe : rentabilité fortement améliorée en 2020, dividende de 0,25 euro

(Boursier.com) — AST Groupe a renoué avec la croissance sur le 2ème semestre 2020 lui permettant d'afficher un chiffre d'affaires annuel de 175,8 ME (-13%) et de confirmer sa bonne résistance dans un contexte inédit. Ce rebond de l'activité permet au Groupe de pleinement bénéficier des mesures d'économies initiées l'an dernier et de l'optimisation continue de ses charges opérationnelles. AST Groupe voit ainsi l'ensemble de ses résultats annuels progresser de manière significative pour retrouver un niveau plus normatif.

L'EBITDA s'établit à 12,6 ME, en amélioration de 61%, représentant une marge de 7,2%. Porté par cette dynamique positive, le résultat opérationnel fait plus que doubler par rapport à l'exercice 2019 pour s'inscrire à 8,5 ME, relevant par la même occasion la marge opérationnelle à près de 5% contre 2% l'an dernier. Sur le 2nd semestre 2020, la marge opérationnelle du Groupe s'inscrit à près de 7% du CA à 6,5 ME. Le résultat net annuel s'apprécie dans les mêmes proportions pour s'élever à 5,4 ME (3,1% du CA), en progression de 116%.

Au cours de l'exercice, AST Groupe a également significativement renforcé sa structure financière avec une trésorerie disponible à fin décembre de 57,2 ME, portant l'endettement net à - 13,2 ME et faisant ressortir un gearing négatif de - 32% contre + 17% à fin décembre 2019.

Le carnet de commandes du Groupe à fin décembre 2020 demeure solide et s'établit à 222,2 ME (+1,1%) dont 173,9 ME en Maisons Individuelles (+12,8%) et 20 ME pour sa division industrielle. L'activité Promotion et Lotissement s'élève pour sa part à 28,3 ME et bénéficie d'une réserve foncière sous compromis représentant un potentiel de CA de 97 ME à transformer dans les 36 mois.

Fidèle à sa politique de distribution et compte tenu des bons résultats du Groupe, le Conseil d'Administration a décidé de proposer le versement d'un dividende 0,25 euro par action. Ce dernier sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 7 juin 2021.

Conformément à sa stratégie et afin de répondre à la demande croissante de maisons individuelles, AST Groupe va poursuivre son développement sur ce segment en renforçant son maillage territorial avec l'ouverture de nouvelles agences et en s'appuyant sur une offre digitale étoffée pour dynamiser la commercialisation de ses produits. En Promotion et Lotissements, le renforcement de la prospection foncière initié l'an dernier ainsi que le développement de l'est de la région PACA devraient contribuer à la montée en puissance de cette activité. Par ailleurs, le développement de l'externalisation de la maîtrise d'oeuvre ainsi que l'intégration dès le mois de juin de l'offre modulaire dans ses programmes va permettre au Groupe de gagner en agilité, en flexibilité et en délais, en optimisant ses marges.

Dans un environnement de plus en plus exigeant, capitalisant sur cette dynamique de croissance, sa triple expertise et une solide assise financière, AST Groupe renouvelle son ambition CAP 300 d'atteindre les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 8% d'ici 2025.