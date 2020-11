AST Groupe : recule malgré la reprise de l'activité au troisième trimestre

Crédit photo © AST Groupe

(Boursier.com) — AST Groupe abandonne 4,2% à 3,7 euros après son point trimestriel. Le troisième constructeur de maisons individuelles en France a fait état d'un chiffre d'affaires de 41,3 millions d'euros au troisième trimestre, quasiment stable sur un an, malgré un contexte économique et sanitaire inédit. Sur 9 mois, les revenus reculent de 19% à 122 ME.

La progression des prises de commandes constatée à fin août s'est confirmée sur le mois de septembre, ainsi AST Groupe totalise 529 ventes en Maisons Individuelles (y compris ventes Réseau) sur les trois mois clos fin septembre, soit une progression de 24% par rapport à la même période l'an passé.

Midcap Partners reste confiant dans la capacité du groupe à améliorer ses marges sur 2020 malgré de moindres volumes, avant une forte reprise pour l'an prochain. En dépit de la belle remontée du titre ces dernières semaines, le courtier voit encore du potentiel alors que les multiples de valorisation demeurent toujours attractifs. Le broker confirme ainsi son conseil 'achat' avec une cible ajustée de 4,5 à 4,9 euros.