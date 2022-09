AST Groupe : participe au Forum Lyon Pôle Bourse

(Boursier.com) — AST Groupe, 2ème constructeur national et 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois, annonce sa participation au Forum Lyon Pôle Bourse Valeurs Régionales, le mercredi 28 septembre, au Palais de la Bourse de Lyon, Esplanade François Mitterrand, à Lyon. Ce forum investisseurs dédié aux sociétés cotées implantées en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, sera l'occasion pour la société de rencontrer des investisseurs et des analystes financiers à travers des rendez-vous aux formats " one-to-one " ou " one-to-few ", en face-à-face ou en visioconférence.

Le Forum Lyon Pôle Bourse Valeurs Régionales met en relation plus de 100 investisseurs professionnels avec les dirigeants d'une trentaine de large, mid & small caps. L'édition 2021 a permis 550 rendez-vous.