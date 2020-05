AST Groupe : nette baisse des revenus sur le début d'exercice

AST Groupe : nette baisse des revenus sur le début d'exercice









Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — AST Groupe enregistre sur le 1er trimestre 2020 un chiffre d'affaires en baisse de 23% à 39,1 ME pénalisé par des conditions climatiques défavorables et la crise sanitaire du Covid-19.

Ainsi, l'activité Maisons Individuelles se porte à 24,4 ME à fin mars soit -33% et l'activité Promotion & Lotissements s'inscrit à 8,1 MEUR à +19% suite au rattrapage de certains programmes de 2019.

A ce jour et malgré les contraintes liées aux approvisionnements et au respect des règles de sécurité, les travaux ont repris sur la majorité des chantiers d'AST et vont continuer à monter en puissance au cours des prochaines semaines.