AST Groupe : les discussions avec les partenaires financiers se poursuivent, la continuité d'exploitation en jeu

(Boursier.com) — AST Groupe a réalisé sur l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 178,7 MEUR en croissance de 15% par rapport à l'exercice 2022.

Le Groupe disposait à fin décembre 2023, d'une trésorerie de 11,8 MEUR contre 15,2 MEUR au 30 juin 2023.

AST Groupe explique poursuivre ses discussions avec ses différents partenaires, garants, banquiers et les créanciers publics permettant la mise en oeuvre du plan de restructuration et d'assurer la poursuite des activités maintenues par le Groupe.

En l'absence d'une issue favorable à ces discussions, la continuité d'exploitation du Groupe pourrait être remise en cause, écrit AST Groupe.

Cotation...

Dans le cadre des discussions avec ses partenaires, AST Groupe a présenté un plan stratégique de restructuration autour de ses activités à plus forte valeur ajoutée impliquant un redimensionnement du Groupe.

Ainsi, en Maisons Individuelles, le Groupe va opérer un recentrage sur la région Sud-Est d'une part et arrêter le développement commercial sur toutes les autres régions d'autre part. Dans ce contexte, le Groupe finalise actuellement un accord sur la mise en relation d'une partie de son portefeuille commercial. En Promotion, le plan prévoit l'achèvement des chantiers en cours ou la cession ou l'abandon des autres opérations en portefeuille.

L'ensemble de ces mesures devraient permettre à AST Groupe de concentrer ses efforts sur ses activités à plus forte valeur ajoutée, à savoir l'activité industrielle " Mode Constructif Industriel " comprenant l'ensemble des réseaux de concessionnaires Natilia, Villas Club et Natibox, centre de profits du Groupe qui fait aujourd'hui sa force et de poursuivre la redynamisation de son activité historique en Maison Individuelle sur la région Sud-Est en associant sa marque modulaire M-Design.

Ce plan entrainera une réduction importante des effectifs dans le cadre de la mise en oeuvre d'un PSE après consultations des CSE des sociétés concernées. AST Groupe informera le marché des coûts afférents à cette restructuration au cours d'une prochaine publication.

Par ailleurs, le Groupe annonce que M. Olivier Lamy a démissionné, pour raisons personnelles, de ses mandats de Directeur Général Délégué et d'Administrateur.