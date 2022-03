AST Groupe : les comptes 2021 pénalisés par les retards de chantier

(Boursier.com) — AST Groupe a clôturé 2021 avec un chiffre d'affaires de 159,8 ME contre 175,8 ME l'an passé, (- 9%) notamment lié à la baisse du carnet de commandes en Promotion et Lotissements ainsi qu'aux problématiques d'allongement des délais de gestion et d'approvisionnement des matières premières qui se sont aggravées sur le second semestre et ont retardé les ouvertures et l'avancement des chantiers.

L'EBITDA s'élève à 4,7 ME principalement marqué par la baisse de l'activité (- 2,4 ME), la contraction des marges (-2,7 ME) ainsi que l'augmentation des charges opérationnelles par rapport à 2020 (+ 2,4 ME). Le résultat opérationnel s'établit à 740 kE à fin décembre 2021 et le résultat net demeure positif à 85 kE.

Afin de compenser la hausse des prix de revient et l'impact de la nouvelle réglementation RE 2020, le Groupe a depuis mai 2021 régulièrement augmenté ses prix de vente d'environ 10% dont les effets seront visibles courant du 2nd semestre 2022.

AST Groupe conserve une structure financière solide avec une trésorerie disponible à fin décembre de 37,7 ME et ce, malgré le remboursement intégral de son PGE (10 ME), confirmant la solvabilité du Groupe. Ainsi, l'endettement net s'établit à - 11 ME et fait ressortir un gearing négatif de - 29% au 31 décembre 2021.

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer le versement d'un dividende de 0,10 E par action.

Le carnet de commandes du Groupe à fin décembre s'élève ainsi à 284 ME contre 222 ME l'an passé, soit une progression de 28%. Ce dernier concerne pour près de 86% la division Maisons Individuelles à 243 ME contre 174 ME l'an passé (+ 40%) et pour 16 ME la division Promotion et Lotissements qui devrait voir son carnet de commandes progresser suite au renforcement des équipes déjà engagé en 2021 avec l'objectif de signer 800 lots sur 2022.