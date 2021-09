AST Groupe : le résultat net s'apprécie de 40% au S1

(Boursier.com) — AST Groupe confirme son retour à la croissance en enregistrant un chiffre d'affaires de 90,3 ME sur le 1er semestre 2021, en hausse de 12% par rapport à la même période l'an passé. Cette croissance s'accompagne d'une nouvelle amélioration de l'ensemble des résultats portée par la très bonne performance de la division Mode Constructif Industriel qui regroupe les activités de maisons à ossatures bois et modulaires du Groupe.

L'EBITDA s'inscrit à 4,6 ME en amélioration de 14% par rapport au S1 2020 (+ 40% par rapport au S1 2019) et ce, en dépit de la hausse des matières premières (bois, acier, aluminium...) constatée depuis le début de l'année et de l'augmentation des charges de personnel (+2,4 ME) liée à la forte croissance des ventes ainsi qu'à l'absence d'aides gouvernementales sur le semestre. Ces éléments devraient pleinement peser sur les marges du groupe sur le 2nd semestre.

Le Résultat opérationnel progresse pour sa part de 29% (76% par rapport S1 2019) pour s'inscrire à 2,6 ME (2,9% du CA). De même, le Résultat net s'apprécie de 40% et s'élève à 1,7 ME (1,9% du CA) contre 1,2 ME au S1 2020 (1,5% du CA).

Sur la période, AST Groupe a procédé au remboursement intégral de son PGE (10 ME) et conserve une trésorerie disponible très solide de 42,7 ME à fin juin. Ainsi, l'endettement net s'établit à - 12,3 ME et fait ressortir un gearing négatif de -32% au 30 juin 2021.

Porté par la bonne dynamique commerciale du 1er semestre, le carnet de commandes du groupe progresse de 15% pour s'établir à 254,8 ME, dont 214,5 ME en Maisons Individuelles (+23,3%), 21,7 ME pour sa division industrielle (+8,5%) et 18,6 ME pour l'activité Promotion et Lotissement qui a enregistré 210 signatures de compromis sur le 1er semestre 2021, représentant un chiffre d'affaires potentiel de 36 ME.

Ambition 2025 confirmée

Dans un marché immobilier toujours porteur où le désir de maison individuelle et d'espace n'a jamais été aussi fort, renforcé par les confinements successifs, AST Groupe va poursuivre sa stratégie commerciale offensive et capitaliser sur son offre diversifiée afin de relever les nouveaux défis du marché (RE2020, hausse des matières 1ère,...).

En effet, les constructeurs font face à une pénurie de matériaux et une hausse de prix sans précédent depuis le début de l'année. Dans cet environnement haussier, AST Groupe va bénéficier de son statut d'acteur national, structuré et surtout de sa force de négociation via sa centrale d'achats. Dès l'origine, AST Groupe a fait le choix de dissocier l'achat et la pose des matériaux de ses chantiers afin de bénéficier d'un effet volume et d'optimiser son prix de revient. Cette force devrait lui permettre de limiter pour partie la hausse subie par ses fournisseurs.

Autre enjeu majeur pour les constructeurs, l'application dès le 1er janvier 2022 de la RE2020 visant à lutter contre le réchauffement climatique en réduisant l'impact environnemental des bâtiments. Pour ce faire, cette réglementation se décline en 3 objectifs : diminuer progressivement les émissions de carbone via l'utilisation de matériaux sains/biosourcés, améliorer le confort d'été afin de s'adapter au réchauffement climatique et réduire de 30 % la consommation d'énergie des bâtiments. Cette nouvelle réglementation, qui entraînera mécaniquement une hausse des coûts de construction et sera compliquée à mettre en oeuvre pour les acteurs non structurés, devrait contribuer à l'accélération de la concentration du secteur et créer de nouvelles opportunités.

Face à ces nouvelles contraintes environnementales, l'offre industrielle d'AST Groupe représente un véritable atout stratégique sur lequel le Groupe va pouvoir capitaliser au travers de ses marques Natilia, ses maisons environnementales, Natibox, son studio de jardin et M Design son concept d'habitat modulaire. Anticipant la montée en puissance inéluctable de la demande pour ces produits, AST Groupe s'est doté d'un nouvel outil de production de 3 800 m2 entièrement dédié à son offre modulaire et jouxtant l'usine actuelle. Acteur de référence et reconnu dans le domaine de la construction à ossature bois, AST Groupe dispose des meilleurs atouts pour répondre à ces nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux.

Fort d'un mix d'activités solide, AST Groupe réaffirme son ambition CAP 300 d'atteindre les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 8% d'ici 2025.

Retrouvez AST Groupe au Forum Lyon Pôle Bourse du 29 septembre 2021.