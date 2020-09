AST Groupe : le marché salue les solides résultats

Crédit photo © AST Groupe

(Boursier.com) — En tête du palmarès, AST Groupe s'envole de 12,7% à 3,65 euros, dopé par de solides résultats intermédiaires. Malgré un chiffre d'affaires en baisse de 25%, le 3ème constructeur de maisons individuelles en France a vu son Ebitda s'apprécier de 23% sur les six premiers mois de l'année. Le résultat opérationnel enregistre une progression plus significative de 36% pour s'inscrire à 2 ME et porter la marge opérationnelle à 2,5% contre 1,4% au premier semestre 2019.

L'engouement des français pour la maison individuelle, constaté à l'issue du confinement, s'est encore renforcé durant la période estivale. AST Groupe a vu ses ventes progresser de 22% durant les deux mois d'été pour totaliser 350 ventes sur la période juillet-août 2020 et ce malgré le durcissement des conditions de financement des banques.

Pour Midcap Partners, cette publication confirme donc bien un début de changement de tendance pour le groupe. Certes le contexte reste difficile mais le broker considère que la perspective d'une amélioration graduelle de la rentabilité, fruit des réorganisations sur les business historiques, du retour progressif des volumes, de la bonne santé de POBI, rend le momentum désormais plus favorable. La valorisation étant clairement au tapis, le ratio risk/reward semble attractif. L'analyste reste ainsi à l''achat' sur la valeur avec un objectif de 4,2 euros.