AST Groupe : lance La Plateforme du Chantier

(Boursier.com) — Face aux problématiques de recrutement dans le BTP, AST Groupe innove en lançant son propre outil collaboratif dédié à tous les acteurs de la construction : La Plateforme du Chantier. Cette plateforme collaborative permet de connecter les artisans du bâtiment, tous corps de métiers confondus (maçons, charpentiers, plombiers, peintres, électriciens...), avec les constructeurs et promoteurs en recherche de main d'oeuvre.

Contrairement aux autres sites spécialisés, son accès est gratuit, illimité et réservé aux professionnels. Elle s'adresse à tous les Artisans du BTP travaillant avec les marques de constructeurs et promoteurs. Ce nouvel outil est conçu afin de construire et d'entretenir un partenariat durable, dans le temps entre tous les acteurs du bâtiment et de la construction. A ce jour, plus de 2 000 offres sont déjà mises en ligne, un record pour une plateforme de recrutement spécialisée dans le bâtiment.

Avec le lancement de La Plateforme du Chantier, AST Groupe affiche son ambition de rattraper un retard dans la digitalisation de tout un secteur. A travers cet outil numérique, AST Groupe propose l'ensemble de ses marchés de travaux et devrait ainsi améliorer le 'sourcing' des entreprises sous-traitantes artisans mais également engendrer davantage d'efficacité sur les chantiers.