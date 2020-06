AST Groupe innove en développant en France deux solutions d'habitat modulaire

AST Groupe innove en développant en France deux solutions d'habitat modulaire









Crédit photo © AST Groupe

(Boursier.com) — Enfermés pendant 2 mois, de nombreux citadins semblent aspirer à un changement de vie pour fuir la concentration de la population et l'urbanisation (52% des locataires ne supportent plus leur logement). D'après l'enquête Qualitel / Ipsos, 38% des habitants d'appartement disent avoir envie de déménager pour une maison... L'accélération du télétravail, qui concernera 5 millions de Français dans les prochains mois, pourrait favoriser les projets d'espace et de verdure des urbains.

La nature de l'offre, les tarifs élevés ou encore les délais de construction pourraient néanmoins modérer cet engouement.

Toutefois, c'est sans compter sur un tout nouveau modèle d'écoconstruction qui arrive sur le marché... Enfin, pour les propriétaires d'une maison individuelle en manque d'espace supplémentaire, des solutions existent aussi pour s'agrandir sans passer par la case travaux.

Avec 20 ans de savoir-faire dans l'écoconstruction, l'aménagement et la promotion immobilière, AST Groupe innove en développant en France deux solutions d'habitat modulaire :

M Design : Nouvelle offre d'écoconstruction ultra rapide, à un prix accessible et à l'empreinte écologique faible. Ces nouvelles maisons modulaires répondent aux besoins d'immédiateté, de modernité et d'accessibilité tout en faisant sauter les tracas de la construction traditionnelle en termes de délais, choix des prestataires, innombrables devis, imprévus de chantiers... Achetée en agence traditionnelle, la maison est, dès signature de l'acte livrée sous 3 mois environ! ( le temps des démarches administratives et de fabrication en usine). La pose se fait ensuite en 1 journée, et il faut compter environ 15 jours après celle-ci pour la remise des clés.

Natibox : Solution d'habitation complète, d'une superficie de 18m(2) ou 23m(2), Natibox est une solution pour de nombreux besoins actuels : créer un espace de travail, loger un parent ou un jeune en quête d'indépendance, une chambre d'amis, un espace pour les loisirs, location saisonnière... Prix abordable, écoconstruction, chantier rapide (1/2 journée) installation propre sans dénaturer l'espace extérieur... ces espaces offrent un nouvel espace de vie ... sans passer par un permis de construire.

Ces deux types d'habitat sont en ossatures bois, fabriqués en France, à des prix accessibles et aux chantiers simples et rapides tout en respectant la qualité des matériaux, solidité, étanchéité, isolation...