AST Groupe : hausse des ventes de 13% à fin mars

(Boursier.com) — AST Groupe confirme son retour à la croissance avec un chiffre d'affaires sur le 1er trimestre 2021 de 44,1 ME en amélioration de 13% par rapport au 1er trimestre 2020.

Bénéficiant de la progression des prises de commandes de l'an passé, la division Maisons Individuelles s'inscrit à 26,4 ME en amélioration de 8% par rapport au 1er trimestre 2020.

De même, l'activité Promotion & Lotissements progresse de 29% pour s'établir à 10,5 ME suite au démarrage des travaux de plusieurs programmes. La division Mode constructif industriel, qui regroupe les activités de production de maisons à ossature bois et logements modulaires du Groupe, voit son chiffre d'affaires s'améliorer de 11% pour s'élever à 7,3 ME sur ce 1er trimestre 2021.

Afin d'anticiper la hausse des matériaux liée aux tensions d'approvisionnement, AST Groupe a planifié, dès le 1er mai 2021, une hausse de ses tarifs.