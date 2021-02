AST Groupe : en baisse après les annonces

(Boursier.com) — AST Groupe recule de 2% à 4,66 euros ce mercredi, alors que le groupe a confirmé le redressement de son activité et renoué avec la croissance sur le 4e trimestre (+4% à 53,8 ME). Ainsi, le chiffre d'affaires du 2e semestre 2020 s'établit à 95,1 millions d'euros. Il progresse de +18% par rapport aux 6 premiers mois de l'année, dépassant même le niveau du 2e semestre 2019 (93,8 ME).

Porté par ce rebond, le chiffre d'affaires annuel s'élève à 175,8 ME, confirmant la bonne résistance du Groupe dans un contexte inédit.

Sur l'année, les ventes du Groupe s'inscrivent à 2.061 unités portées par l'activité Maisons Individuelles (yc Réseaux) qui représente 94% des ventes. Sur le second semestre 2020, les ventes en Maisons Individuelles (yc Réseaux) progressent de 11% par rapport à l'an passé bénéficiant de la bonne dynamique des agences en propre du Groupe (+28%). Ces dernières enregistrent une croissance de 4% de leurs ventes sur l'année 2020 dans un marché en baisse de -8,5%. Cette augmentation confirme l'engouement des français pour la maison individuelle renforcé par les restrictions sanitaires prises en fin d'année.

Amélioration de la rentabilité