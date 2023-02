AST Groupe : Croissance de 20% de l'activité sur le 4ème trimestre

(Boursier.com) — AST Groupe a clôturé l'année 2022 avec un 4ème trimestre en nette progression de 20% à 47 ME. Cette croissance est portée par l'ensemble des divisions du Groupe qui affichent toutes une progression à deux chiffres. Ainsi, le chiffre d'affaires annuel 2022 s'établit à près de 156 ME limitant le retrait d'activité à 2% par rapport à l'exercice 2021.

L'activité Maisons Individuelles progresse sur le dernier trimestre de 15% pour atteindre les 30 ME permettant au chiffre d'affaires annuel de se porter à 105,2 ME (+7%). Cependant, le contexte extrêmement défavorable de hausse des coûts des matériaux et les tensions persistantes sur les entreprises sous-traitantes, entrainent des retards de chantiers et le versement de pénalités de retard aux clients qui viennent dégrader les marges de la division sur le 2ème semestre 2022, et la rendre fortement déficitaire sur la totalité de l'exercice. Néanmoins, les hausses des prix de vente opérées au cours de l'année 2022 devraient permettre de réajuster progressivement les marges sur 2023 et 2024.

Bénéficiant de la commercialisation de nouveaux programmes, l'activité Promotion & Lotissements réalise sur le 4ème trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 8,5 ME en progression de 52%. Sur l'année 2022, l'activité s'établit à près de 19 ME et totalise à fin décembre 693 lots sous compromis signés (480 en 2021), valorisés 147 ME contre 97 ME l'an passé, soit une progression de +44% en volume et +52% en valeur. Ces réalisations devraient contribuer à l'amélioration de l'activité sur l'exercice 2023.

La division Mode Constructif Industriel affiche une progression de 13% sur le dernier trimestre 2022 bien qu'elle aussi très impactée par la forte augmentation des matières premières. Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 31,7 ME (+10%) notamment porté par l'engouement des particuliers pour les studios de jardin, Natibox.

Bonne résistance de l'activité commerciale dans un marché en forte baisse

Le marché immobilier a poursuivi sa baisse sur le 4ème trimestre, pénalisé par les hausses successives des prix de vente, le durcissement des conditions d'octroi des prêts et l'augmentation brutale des taux des crédits immobiliers. Dans ce contexte, les prises de commandes du Groupe sur l'année 2022 s'élèvent à 2.036 unités, en retrait de 19% par rapport à 2021.

La division Maisons Individuelles (hors concessionnaires) d'AST Groupe enregistre tout de même 1.172 prises de commandes sur l'année contre 1.553 en 2021 (-24%) dans un marché de la construction de maisons individuelles en retrait de plus de 31% sur l'année 2022. Bénéficiant des augmentations de prix réalisées au cours de l'année, ces prises de commandes s'établissent à 144,2 ME en valeur (-18% par rapport à 2021) permettant de compenser pour partie la baisse des volumes.

La division Promotion et Lotissements voit ses prises de commandes s'apprécier de 62% sur l'année 2022 pour s'établir à 149 unités (92 unités en 2021). En valeur, elles progressent de 52% et représentent 27,8 ME (vs 18,2 ME en 2021). Au cours de l'exercice, le Groupe a également accéléré son développement sur la région Occitanie avec l'ouverture d'une nouvelle agence à Vendargues (34), et totalise déjà 8 programmes immobiliers représentant 269 logements, dans le Gard et l'Hérault, dont 49 sont actuellement en cours de travaux.

Les prises de commandes de la division Mode Constructif Industriel s'établissent à 715 unités sur l'année 2022 contre 873 l'an passé (-18%). Les ventes Natilia et Villa Club suivent la tendance du marché avec une baisse de 36% en volume et de 30% en valeur par rapport à 2021. Les studios de jardin Natibox rencontrent quant à eux un véritable succès qui se traduit par une augmentation de 160% de prises de commandes sur 2022 à 211 unités contre 81 l'an passé. Ces ventes représentent un chiffre d'affaires de 7,5 ME pour les concessionnaires Natibox. Accompagnant la progression de la demande, le réseau de concessionnaires Natibox a continué son déploiement et compte à ce jour 40 concessions réparties dans toute la France témoignant déjà de la maturité de ce dernier.

Dans un environnement fortement dégradé et un marché de la maison individuelle au plus bas, le Groupe conserve une capacité de commercialisation solide et une situation financière robuste pour traverser cette crise. Après un exercice 2022 très fortement pénalisé par une conjonction d'évènements inédits, AST Groupe va axer ses efforts sur l'amélioration de sa rentabilité en poursuivant son travail sur ses délais de chantiers et en renforçant son offre industrielle qui bénéficie d'une meilleure maîtrise des coûts de revient. Fort de sa capacité d'innovation et d'adaptation en période de crise, le Groupe va poursuivre son développement et conserve son ambition CAP 300 désormais repoussée au-delà de 2025.

Prochain RDV, le 28 mars 2023 avec les résultats annuels 2022.