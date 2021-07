AST Groupe confirme son retour à la croissance

AST Groupe confirme son retour à la croissance









Crédit photo © AST Groupe

(Boursier.com) — Comme annoncé lors de la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021, AST Groupe confirme son retour à la croissance avec une nouvelle progression de l'ensemble de ses activités au 2ème trimestre et un chiffre d'affaires sur le 1er semestre 2021 de 90,3 ME en hausse de 12% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'activité Maisons Individuelles se porte à 54,1 ME sur le 1er semestre 2021 et enregistre une progression de 5% par rapport au S1 2020. La pénurie de matières premières n'a pas freiné les chantiers du Groupe sur la période mais l'inflation rapide des coûts qui en a découlé a immédiatement pesé sur la rentabilité de la division.

Après un bon 1er trimestre (+29%), l'activité Promotion & Lotissements a poursuivi sa croissance sur le 2ème trimestre (+24%) et affiche un chiffre d'affaires de 20,7 ME au S1 2021, en progression de 26%. La division Mode constructif industriel accompagnant la montée en puissance de la demande en maisons à ossature bois affiche pour sa part un chiffre d'affaires semestriel de 15,5 ME en hausse de 20%.

Progression des prises de commandes de 41% sur le semestre

AST Groupe enregistre un début d'année 2021 très dynamique et affiche une progression de ses prises de commandes de 41% à fin juin 2021 avec 1.327 unités dont 1.286 en Maisons Individuelles (yc concessionnaires). Cette bonne dynamique commerciale permet au Groupe de renouer avec ses meilleurs niveaux de ventes. Les confinements successifs, bien que contraignants, sont venus renforcer la volonté des Français d'acquérir une maison, comme en témoigne la forte progression des prises de commandes de 48% de ce segment.

L'application dès le 1er janvier 2022 de la nouvelle norme environnementale RE 2020, bien que contraignante pour la construction traditionnelle, représente également une opportunité pour l'activité Mode constructif industriel du Groupe dont les prises de commandes de maisons Natilia progressent de plus de 31% par rapport au 1er semestre 2020 (257 unités). Par ailleurs, l'ouverture en début d'année de nouveaux concessionnaires Natibox a permis d'accélérer les prises de commandes des studios de jardin prêts à vivre.

AST Groupe apparaît plus que jamais comme un expert de la maison ossature bois auprès de nombreux Français désireux de choisir un habitat qui réponde aux exigences environnementales. Précurseur des constructions ossature bois, le Groupe a été fortement plébiscité ces derniers mois dans le cadre de reportages dédiés à cet habitat qui permet de réduire les délais de livraison, les émissions de carbone du bâtiment et d'améliorer la performance énergétique de ce dernier.

Fort de l'engouement que rencontre cette activité, AST Groupe a investi dans une nouvelle usine de 3.800 m2 dédiée à la construction modulaire à proximité de son site POBI de la Charité-sur-Loire. A terme, la capacité de production de ce nouvel outil sera de 1.220 modules par an et permettra de répondre aux contraintes règlementaires et à la demande croissante de la clientèle.

La Promotion & Lotissements totalise pour sa part 41 prises de commandes sur ce 1er semestre 2021 et devrait opérer, conformément à sa stratégie de développement, des synergies de compétences avec l'activité modulaire afin d'accroître sa compétitivité et réduire significativement ses délais de livraison.

Capitalisant sur sa triple expertise de Constructeur, Promoteur et Industriel, et sa bonne dynamique commerciale, AST Groupe démontre sa capacité à poursuivre son développement et renouvelle son ambition CAP300 d'un chiffre d'affaires de 300 MEUR pour une rentabilité opérationnelle à 8% d'ici 2025.