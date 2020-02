AST Groupe : chiffre d'affaires 2019 en baisse de 11%.

Crédit photo © AST Groupe

(Boursier.com) — Le constructeur de maisons individuelles AST Groupe a réalisé 201,4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, en baisse de 11%.

La division Maisons Individuelles affiche un chiffre d'affaires annuel de 132,3 ME (+12%). En Promotion et Lotissements, la progression du chiffre d'affaires sur le 4ème trimestre permet de porter l'activité à 43 ME sur l'année 2019 (-15%). L'activité Système constructif industriel, sous l'impulsion des ventes de maisons Natilia, confirme sa bonne orientation avec un chiffre d'affaires de 26,1 ME, en croissance de 9%.

En 2019, AST Groupe a totalisé 2.211 ventes, dont 91% en maisons individuelles. Ce segment affiche sur la période une croissance de 4% conforme à l'évolution du marché de la maison individuelle (+ 5%) et bénéficie du maintien du PTZ pour les zones périurbaines (zones B2 et C).

Au cours de l'exercice, le Groupe a produit sa 3.000ème maison Natilia et confirme ainsi sa position de 1er constructeur de maisons à ossature bois en France. L'usine POBI dédiée aux systèmes de construction industriels du groupe intègre désormais la production des maisons à ossatures bois Natilia, des charpentes, des menuiseries (aluminium et PVC) et dernièrement des studios de jardin Natibox, commercialisés depuis fin 2019. Cette usine aux process calqués sur l'industrie automobile permet à AST Groupe de s'affranchir des conditions climatiques et d'offrir à ses clients des maisons de qualité constante. AST Groupe rappelle que l'usine POBI constitue un important levier de croissance et est parfaitement calibrée pour absorber la montée en puissance régulière de la demande de maisons environnementales (capacité de production de 2.000 maisons par an).

AST Groupe va inaugurer à Lyon d'ici fin avril la 1ère maison modulaire à ossature bois permettant de réduire à moins d'un mois le temps de chantier.