AST Groupe : bonne dynamique du chiffre d'affaires au 1er trimestre

(Boursier.com) — AST Groupe réalise un chiffre d'affaires de 48,2 millions d'euros sur le 1er trimestre 2023, en croissance de +21% par rapport à 2022. Il bénéficie de la mise en production de son carnet de commandes qui s'établissait à 329 ME au 31 décembre 2022.

La division 'Maisons Individuelles', profitant d'une légère détente de la demande sur les entreprises sous-traitantes, voit son chiffre d'affaires progresser de 35% par rapport au 1er trimestre 2022 pour s'élever à 35,3 ME au 31 mars. L'activité 'Mode Constructif Industriel' s'inscrit sur le trimestre à 8 ME, et reflète le ralentissement des ventes de maisons Natilia sur l'année 2022.

Perspectives

Face à une crise du logement sans précédent, le Gouvernement a annoncé des premières mesures afin d'augmenter le nombre de logements en zone tendue, aider à la baisse des coûts du foncier et des coûts de la construction. La Première Ministre a également fait part de sa volonté de faciliter l'accès au crédit des ménages, de donner de la visibilité sur l'évolution du prêt à taux zéro et de mettre la Caisse des Dépôts à contribution pour débloquer certains programmes dans le neuf qui peinent à trouver des acquéreurs. Ces mesures devraient mécaniquement contribuer à la reprise des ventes dans le neuf dès leur application.

"Pour faire face à la crise inédite que traversent le Groupe et l'ensemble de la profession, les équipes et le Conseil d'administration d'AST Groupe sont mobilisés pour mettre en oeuvre le plan d'actions dont nous percevrons les premiers effets dès le deuxième semestre. Je reste confiant en notre capacité à améliorer notre marge opérationnelle dès 2023 et renouer à terme avec une croissance rentable", indique Alain TUR, PDG d'AST Groupe.