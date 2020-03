AST Groupe annonce des résultats solides "dans un environnement difficile"

Crédit photo © AST Groupe

(Boursier.com) — AST Groupe, 3ème constructeur de maisons individuelles en France, a réalisé un chiffre d'affaires 2019 de 201,4 ME qui s'inscrit dans la même lignée que le 1er semestre.

La division Maisons Individuelles qui représente désormais 65% du chiffre d'affaires du Groupe, s'inscrit à 132,3 ME, tandis que l'activité Promotion et Lotissements se porte à 43 ME sur l'année 2019. L'activité Système constructif industriel a une nouvelle fois confirmé sa bonne orientation avec un chiffre d'affaires de 26,1 ME (+9%).

Au cours du 2ème semestre 2019, la baisse d'activité et la pénurie d'entreprises sous-traitantes ont continué de peser sur les résultats du Groupe. Cependant, le Groupe a initié dès l'automne 2019 les premières mesures de sa transformation et entamé la refonte de ses process afin de diminuer ses coûts, réduire significativement ses délais de construction et améliorer la relation clients.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour en mesurer les pleins effets, le Groupe affiche des résultats solides sur l'exercice... Ainsi, l'EBITDA s'inscrit à 7,8 ME soit 3,9% du chiffre d'affaires et le Résultat opérationnel se porte à près de 4 ME (2% du chiffre d'affaires contre 1,4% au 1er semestre 2019).

Le Résultat net annuel ressort quant à lui à 2,5 ME.

A fin décembre 2019, la situation financière du Groupe demeure solide avec une trésorerie de 34,9 ME. Les covenants sont largement respectés et l'endettement net s'inscrit à 5,8 ME pour 34,6 ME de capitaux propres portant le gearing à 17% (endettement net / Fonds propres).

Fort d'un portefeuille commercial de 202,6 ME en fin d'année 2019 dont 158,1 ME en Maisons Individuelles, AST Groupe bénéficie d'une bonne base d'activité à déployer dès que la période de confinement sera terminée.

Une structure financière saine et robuste pour faire face à la crise

Afin d'assurer la sécurité de ses collaborateurs et clients, le Groupe a fermé ses agences commerciales, ses centres techniques ainsi que son usine Pobi et instauré le télétravail pour tous les postes compatibles permettant la continuité des services RH, administratifs, informatique et financiers.

Suite à l'annonce des mesures de confinement, les équipes ont également suspendu les travaux en cours et procédé à la sécurisation de tous les chantiers du Groupe. Une communication régulière est faite auprès de l'ensemble des clients, partenaires et collaborateurs afin de les informer sur l'évolution de la situation.

Face à cette période inédite, le Groupe dispose de solides atouts financiers lui permettant de faire face à l'ensemble de ses échéances sur les 3 prochains mois. En effet, AST Groupe dispose au 19 mars 2020 de 27,6 ME de trésorerie disponible et 5,5 ME de trésorerie mobilisable permettant de couvrir l'ensemble des charges à financer jusqu'à fin juin. La réactivité de l'équipe dirigeante a permis de mettre en place dès le 18 mars le chômage partiel pour une majorité des collaborateurs qui permettra de réduire l'impact de la baisse d'activité sur la période.

Des leviers de croissance à forte valeur ajoutée

Confiant dans sa capacité à rebondir, le Groupe va poursuivre et finaliser sa transformation dont les premières mesures s'étaient traduites dès le début d'année 2020 par une augmentation du taux de transformation des prospects et une réduction des délais administratifs (Entre la signature du client et le début des travaux).

Les ventes du Groupe 2020 s'inscrivaient dans cette tendance positive avec des prises de commandes à fin février en croissance de 9% (335 ventes contre 307 à la même période l'an passé). Celles-ci confirment l'émergence d'une clientèle Premium pour les maisons Natilia dont le prix moyen ne cesse de progresser depuis 2016 (+18% à 179 KE ttc), de même que pour l'offre Villas Club dont le prix moyen se situe à 149 KE ttc (+14% depuis 2016).

Ce constat conforte le Groupe dans le déploiement de ses nouveaux relais de croissance en matière de construction industrielle afin de faire face aux nouveaux enjeux du monde de la construction. Natibox et surtout le lancement en mai 2020 de la maison modulaire "M Design", vont offrir gains de productivité, qualité constante et seulement un mois de délai de chantier.

Fort d'une capacité de rebond déjà démontrée, de moyens financiers lui permettant de traverser la crise et de relais de croissance bien engagés, AST Groupe dispose de tous les atouts pour une reprise d'activité dans les meilleures conditions.

Mai-Juin 2020 : Réunion de présentation des développements et de la maison modulaire.