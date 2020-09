AST Groupe : amélioration du résultat opérationnel

(Boursier.com) — AST Groupe a réalisé sur le semestre un chiffre d'affaires proche des 81 ME (-25%) "qui démontre sa capacité à mettre en oeuvre ses chantiers et à préserver une partie de son activité malgré les deux mois de confinement liés à la crise sanitaire". Cependant, les mesures d'économies et d'améliorations des process engagées l'an dernier conjuguées à la réduction des charges d'exploitation consécutive à la période de confinement ont permis d'enregistrer une nette amélioration des résultats sur le 1er semestre 2020.

L'Ebitda s'apprécie de 23% par rapport au 30 juin 2019 pour s'élever à 4,1 ME, soit 5% du CA contre 3,1% l'an passé. Le résultat opérationnel enregistre une progression plus significative de 36% pour s'inscrire à 2 ME et élever la marge opérationnelle à 2,5% contre 1,4% l'an dernier. Le résultat net annuel suit la même trajectoire de croissance pour s'élever à 1,2 ME (1,5% du CA) contre 0,7 ME au S1 2019 (0,7% du CA), soit une progression de près de 60%.

Cette nette amélioration des résultats s'est également accompagnée d'un renforcement de la structure financière. Bénéficiant de cette bonne gestion des coûts, la trésorerie à fin juin 2020 s'élève à 47,9 ME et l'endettement net s'abaisse à 1,4 ME, portant le gearing à 4% contre 17% à fin décembre.

Durant cette période atypique, AST Groupe a démontré sa résilience et vu son portefeuille commercial progresser pour s'établir à 203,9 ME à fin juin dont 160,5 ME en Maisons Individuelles. L'activité Promotion et Lotissement s'élève à 43,4 ME et bénéficie d'une réserve foncière sous compromis équivalent à 100 ME de CA à transformer.

L'engouement des français pour la maison individuelle, constaté à l'issue du confinement, s'est encore renforcé durant la période estivale. AST Groupe a vu ses ventes progresser de 22% durant les deux mois d'été pour totaliser 350 ventes sur la période juillet-août 2020 et ce malgré le durcissement des conditions de financement des banques.

AST Groupe a pour priorités de réduire ses délais de chantiers et de renforcer sa relation clients. Pour ce faire, le Groupe a mis en place de nouveaux process rigoureux de suivi des chantiers et déployé dès le mois d'avril son application Home Way, permettant aux clients de suivre en temps réel l'avancée de leur projet immobilier et d'échanger avec les équipes d'AST Groupe. Déjà plus de 54% des clients ayant un projet en cours utilisent l'application et tous les nouveaux clients la téléchargent systématiquement. Cette application qui offre un suivi en temps réel de la satisfaction des futurs propriétaires fait ressortir une note de 4,5/5 avec plus de 1.000 clients interrogés.

Le groupe entend poursuivre son développement en s'appuyant sur sa triple expertise unique de constructeur, promoteur et industriel, lui permettant de disposer d'une offre large et innovante répondant à tous les besoins des futurs acquéreurs.

"L'amélioration des résultats du semestre porte les fruits de la transformation engagée par le Groupe et confirme la bonne orientation de son offre. Fort d'une capacité d'investissement renforcée et de relais de croissance innovants, AST Groupe dispose d'atouts solides pour profiter de la bonne dynamique commerciale initiée ces derniers mois", conclut le groupe, 3ème constructeur de maisons individuelles en France.