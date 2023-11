AST Group réalise sur le 3ème trimestre un chiffre d'affaires de 34 ME

(Boursier.com) — AST Groupe réalise sur le 3ème trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 34 ME (+17%) suivant la tendance des trimestres précédents et traduisant les mises en chantier du carnet de commandes du Groupe.

Ainsi, sur 9 mois le chiffre d'affaires se porte à 130,6 ME et progresse de 20% par rapport à la même période l'an dernier.

L'activité Maisons Individuelles a maintenu une cadence soutenue sur le 3ème trimestre pour s'inscrire à 95,5 ME sur les 9 premiers mois de l'année 2023 (+27% comparé à 2022). L'activité Promotion & Lotissements se porte à 13,9 ME au 30 septembre 2023 et s'apprécie de 33%.

La division Mode Constructif Industriel marque le pas sur le 3ème trimestre, sous l'effet du ralentissement des ventes Natilia constaté l'an dernier, et s'établit à 21,2 ME sur 9 mois.

Cependant, le chiffre d'affaires des studios de jardin Natibox, a continué de progresser et se porte à 4 ME au 30 septembre 2023 contre 1,6 ME en 2022, soit une croissance de +150%.

Dans un marché immobilier très difficile, AST Groupe se concentre, comme annoncé, sur la réalisation de son carnet de commandes et subit, à l'instar des autres acteurs, un fort ralentissement de ses ventes lié au resserrement de l'accès au crédit et à la hausse des taux. En effet, le marché de la maison individuelle affiche une baisse de -39% sur les 9 premiers mois de l'année 2023 comparé à 2022.

Ainsi, le Groupe totalise 850 prises de commandes à fin septembre 2023 contre 1.590 l'an passé sur la même période.

Par ailleurs, le Groupe continue ses discussions avec ses différents partenaires, garants et banquiers, et travaille toujours avec eux en vue de revoir notamment la structure de son financement.

Dans ce contexte, AST Groupe poursuit la mise en oeuvre de son plan d'actions pour réduire ses coûts opérationnels et accroître l'efficience de son activité Maisons Individuelles afin d'améliorer son EBITDA sur le second semestre 2023 et l'année 2024.

Prochain RDV : le 6 février 2024 avec le Chiffre d'affaires annuel 2023.