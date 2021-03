Assystem vise un CA 2021 d'au moins 500 ME et plus de 6% de marge

(Boursier.com) — En 2020, Assystem a enregistré une contraction de son chiffre d'affaires consolidé de 5,2%, dont 5,5% en organique, +1,2% d'effet périmètre et -0,9% d'effet de la variation des taux de change. Le CA a représenté ainsi 471,7 ME. L'EBITDA consolidé est, hors incidence de l'application de la norme IFRS16, de 30,5 ME en 2020, soit 6,5% du chiffre d'affaires, à comparer à respectivement 39,1 ME et 7,9% du chiffre d'affaires en 2019. Le ROPA consolidé est de 24,8 ME, contre 35,2 ME en 2019. La marge opérationnelle d'activité s'élève à 5,3%, contre 7,1% un an plus tôt. Le résultat opérationnel consolidé 2020 s'élève à 21,8 ME, contre 27,3 ME en 2019.

Le résultat net consolidé s'établit à (21,1) ME contre 27,9 ME en 2019, après prise en compte d'une charge d'impôt de (5,8) ME contre (11,2) ME en 2019. Hors incidence de la contribution d'Expleo Group, il est de 14,1 ME, à comparer à 14,3 ME en 2019.

Au titre de l'exercice 2020, Assystem proposera le paiement d'un dividende de 1 euro par action à l'approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 27 mai 2021. Sur cette base, le dividende total représenterait 14,8 ME.

Assystem a pour objectifs de réaliser en 2021, hors contribution de toute acquisition réalisée durant l'exercice et sur la base des taux de change constatés début 2021 :

- un chiffre d'affaires consolidé d'au moins 500 ME ;

- une marge de ROPA sur chiffre d'affaires d'au moins 6%, étant souligné que l'accroissement, par rapport à l'année de référence 2019, des coûts des systèmes d'information liés à la mise en oeuvre d'un nouvel ERP et des mesures de sécurité informatique représente 0,8% du chiffre d'affaires.

Ces perspectives reposent sur l'hypothèse que les opérations d'Assystem et celles de ses clients puissent continuer de fonctionner dans les conditions prévalant à date, ajoute prudemment le groupe.