Assystem : vise plus haut !

(Boursier.com) — Assystem monte de 0,9% à 46 euros après avoir enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 282,5 ME, en croissance de +16,9% par rapport au premier semestre 2022, dont +13,9% en organique, +3,9% d'effet périmètre (résultant de la consolidation de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022, et des sociétés Oreka Ingénierie et Relsafe PRA Consulting à compter du 1er janvier 2023) et -0,9% d'effet de la variation des taux de change.

Assystem explique que sa croissance organique est portée par une demande soutenue dans l'ensemble de ses activités et par le succès de la campagne de recrutements en avance de phase démarrée au T4 2022, permettant d'atteindre les courbes d'effectifs prévues.

Les activités Nucléaire, à 198,1 ME, sont notamment croissance organique de 15,8% sur le semestre. La croissance de ce segment est soutenue en France, très soutenue au Royaume-Uni et l'activité est en progression sur les autres zones géographiques.

Assystem a relevé ses objectifs 2023 et prévoit désormais un chiffre d'affaires consolidé d'environ 570 ME (entre 540 et 560 ME auparavant) avec un résultat opérationnel d'activité d'environ 35 ME (supérieur à 33 ME auparavant). Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a ajusté la mire de 55 à 56 euros avec un avis à l'achat sur le dossier, tandis que Stifel a revalorisé le titre de 55 à 58 euros ('achat' aussi).