Assystem : un ton plus bas

(Boursier.com) — Assystem reperd 1,7% ce jeudi, à 25,35 euros, alors que le groupe a enregistré une contraction de son chiffre d'affaires consolidé de 5,2%, dont 5,5% en organique, +1,2% d'effet périmètre et -0,9% d'effet de la variation des taux de change. Le CA a représenté ainsi 471,7 ME... L'EBITDA consolidé est, hors incidence de l'application de la norme IFRS16, de 30,5 ME en 2020, soit 6,5% du chiffre d'affaires, à comparer à respectivement 39,1 ME et 7,9% du chiffre d'affaires en 2019. Le ROPA consolidé est de 24,8 ME, contre 35,2 ME en 2019. La marge opérationnelle d'activité s'élève à 5,3%, contre 7,1% un an plus tôt. Le résultat opérationnel consolidé 2020 s'élève à 21,8 ME, contre 27,3 ME en 2019.

Le résultat net consolidé s'est établi à (21,1) ME, contre 27,9 ME en 2019, après prise en compte d'une charge d'impôt de (5,8) ME contre (11,2) ME en 2019. Hors incidence de la contribution d'Expleo Group, il est de 14,1 ME, à comparer à 14,3 ME en 2019.

Au titre de l'exercice 2020, Assystem proposera le paiement d'un dividende de 1 euro par action à l'approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 27 mai 2021. Sur cette base, le dividende total représenterait 14,8 ME. Parmi les derniers avis de brokers, Invest Securities a ajusté sa cible en baisse sur le dossier de 32,3 à 31,3 euros, tout en restant à l'achat et Oddo BHF a relevé son objectif de 25 à 27 euros en étant 'neutre'.