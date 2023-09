Assystem : tassement de la marge opérationnelle d'activité sur le semestre

(Boursier.com) — Le groupe Assystem a dégagé un résultat opérationnel semestriel consolidé de 19,7 ME, contre 14,4 ME au premier semestre 2022. Il prend en compte un produit opérationnel non lié à l'activité à hauteur de 5 ME, principalement constitué de la reprise de provision relative au litige CIR de 2011 et 2012 de charges relatives aux paiements fondés sur des actions (AGA).

Au 30 juin 2023, le résultat opérationnel d'activité consolidé est de 15,7 ME contre 16,4 ME un an plus tôt. La marge opérationnelle d'activité s'élève à 5,6% contre 6,8% au 30 juin 2022, sous l'effet de la campagne de recrutement en avance de phase. Cette campagne a été engagée dès fin 2022 pour assurer la croissance du groupe à moyen terme.

Le résultat net consolidé s'établit à 21 ME, contre 32,7 ME au 30 juin 2022 (qui incluait 13,7 ME de résultats des activités cédées en 2022).

Assystem a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 282,5 ME, en croissance de +16,9% par rapport au premier semestre 2022, dont +13,9% en organique.

Assystem avait relevé fin juillet ses objectifs 2023 et prévoit désormais un chiffre d'affaires consolidé d'environ 570 ME avec un résultat opérationnel d'activité d'environ 35 ME.