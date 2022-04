Assystem : sur les 40 euros

(Boursier.com) — Assystem monte de 0,5% à 40,60 euros, alors que le groupe a enregistré au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 129,1 ME, en croissance de +9,2% par rapport au 1er trimestre 2021 retraité, dont +2,3% en organique, +6,1% d'effet périmètre (résultant de la consolidation de la société indienne STUP à compter du 1er juillet 2021 et de la société britannique Schofield Lothian à compter du 1er octobre 2021), et +0,8% d'effet de la variation des taux de change.

Les activités du pôle Nucléaire (67,9% du chiffre d'affaires consolidé) représentent à 87,7 ME contre 81,8 ME au 1er trimestre 2021, sont en progression de +7,2%, dont +6,3% de croissance organique et +0,9% d'effet de la variation des taux de change. La croissance continue d'être portée par les activités en France et au Royaume-Uni.

Au titre de l'exercice 2021, Assystem proposera le paiement d'un dividende de 1 euro par action à l'approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 3 juin 2022. Les dates prévues de détachement et de versement sont respectivement le 7 et le 8 juillet 2022. Dans la foulée de ces annonces, Invest Securities a ajusté la mire de 45 à 47 euros en restant à l'achat sur le dossier.