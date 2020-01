Assystem signe avec Veolia en Arabie saoudite

(Boursier.com) — La société saoudienne française Assystem Radicon, une filiale d'Assystem, a remporté un important contrat d'ingénierie (EPCM) auprès de Veolia. Le champ d'action d'Assystem Radicon au cours de ce contrat de 28 mois couvre les services d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction (EPCM), y compris la conception et la planification de l'ingénierie et la gestion de la mise en service de l'usine, pour soutenir le propre développement de Veolia d'une usine intégrée de valorisation énergétique des déchets au parc de Jubail Plaschem dans la province orientale de l'Arabie saoudite. L'usine traitera jusqu'à 30.000 tonnes de déchets industriels solides par an et plus de 30.000 tonnes de déchets liquides, récupérant l'énergie pour fournir de la vapeur, du refroidissement et des gaz industriels au parc industriel de Plaschem. Cette usine de valorisation énergétique des déchets est conforme à l'objectif de durabilité et de préservation de l'environnement de la Vision 2030 du Royaume, qui prévoit des économies de 40 milliards de SAR par an.