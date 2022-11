Assystem s'offre LogiKal

(Boursier.com) — Assystem , acteur majeur de la transition énergétique, a acquis auprès de leur management 100% du capital des 3 sociétés soeurs composant le groupe LogiKal, présent au Royaume-Uni, en Australie et à Hong Kong. LogiKal est spécialisé en management de projets avec une forte compétence digitale, réalise 17 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel dont 65% au Royaume-Uni et 30% en Australie, et dégage une marge opérationnelle supérieure à 15%, indique Assystem. L'opération permet à Assystem d'accélérer sa croissance au Royaume-Uni et de compléter son offre de services à ses clients britanniques en y intégrant une composante importante de management de projets, comme cela a été fait au bénéfice de ses clients français par acquisition de trois sociétés spécialisées dans ce domaine sur la période 2017/2020. Le montant du deal n'est pas précisé.