Assystem : retour de papier

(Boursier.com) — Assystem reperd plus de 3% ce jeudi à 28 euros, alors qu'en 2020, l'activité du groupe a été affectée par la pandémie de Covid-19 à partir de la mi-mars, avec un effet très marqué pendant la période de confinement sanitaire généralisé en France (de mi-mars à fin mai)... En conséquence, le groupe a enregistré une contraction de son chiffre d'affaires consolidé 2020 de 5,2%, dont -5,5% en organique, +1,2% d'effet périmètre (lié principalement à l'intégration d'ASCO au 1er octobre 2019, dont l'activité ressort à la fois du Nucléaire et de ET&I) et -0,9% d'effet de la variation des taux de change.

La variation en organique se décompose en -9,4% au 1er semestre et -1,8% au 2nd semestre, un redressement sensible de l'activité étant enregistré selon les secteurs dès la fin du 1er semestre ou dans le courant du 3ème trimestre.

Au 4e trimestre 2020, le chiffre d'affaires s'est inscrit en baisse de -5,6%, dont -2,4% en organique, -0,9% d'effet périmètre et -2,3% d'effet de la variation des taux de change, lié principalement à la baisse du dollar contre euro. La baisse d'activité sur le contrat K.A.CARE en Arabie saoudite, la réduction des prestations rendues à l'opérateur émirati ENEC et l'impact de la gestion des cas contact en octobre et novembre sur l'ensemble du périmètre E&I ont affecté le chiffre d'affaires trimestriel.

Assystem a pour objectifs de réaliser en 2021, dans son périmètre de fin 2020 et sur la base des taux de change constatés début 2021, un chiffre d'affaires consolidé d'au moins 500 ME et une marge de ROPA sur chiffre d'affaires d'au moins 6%.

Ces perspectives reposent sur l'hypothèse que les opérations du groupe et celles de ses clients puissent fonctionner dans les conditions prévalant à date. Parmi les derniers avis de brokers, Invest Securities a remonté son cours cible sur le dossier de 28,8 à 32,3 euros en restant à l'achat...