Assystem : repli du CA trimestriel, nouveaux objectifs

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, l'activité d'Assystem a été affectée par la pandémie de Covid-19, particulièrement pendant la période de confinement sanitaire généralisé en France. Le groupe a enregistré sur la période une baisse de son chiffre d'affaires consolidé de 6,9% par rapport au 1er semestre 2019. La marche des affaires s'est rapidement améliorée à compter de la fin de cette période. Au 3ème trimestre 2020, le repli du chiffre d'affaires d'Assystem se limite à 1,2%, dont -1,1% en organique, +1,5% d'effet périmètre et un effet négatif prononcé de la variation des taux de change (-1,6%). Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2020, Assystem enregistre un chiffre d'affaires de 344,7 ME, en repli de 5,1%, dont -6,8% en organique, +2% d'effet périmètre et -0,3% d'effet de la variation des taux de change.

Assystem vise désormais à réaliser pour l'exercice 2020, compte tenu notamment de l'effet négatif probable de la variation des taux de change sur le chiffre d'affaires du 2nd semestre, un chiffre d'affaires consolidé compris entre 470 et 475 ME, contre un objectif de 485 ME précédemment. La marge opérationnelle d'activité est attendue entre 5,2% et 5,3%, contre un objectif de 5% précédemment. Ces objectifs s'entendent hors conséquences d'un éventuel re-confinement sanitaire général dans les principales régions d'activité d'Assystem en France. Le carnet de commandes et les nombreux appels d'offres auxquels le groupe continue d'être appelé à répondre ouvrent de bonnes perspectives pour l'année 2021, conclut Assystem.