Assystem : rentabilité en hausse au premier semestre 2022

(Boursier.com) — Le groupe Assystem a dégagé au premier semestre 2022 un EBITDA consolidé, hors incidence de l'application de la norme IFRS16, de 19,3 ME, soit une marge 8% du chiffre d'affaires, à comparer à respectivement 15,9 ME et 7,4% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2021.

Le résultat opérationnel consolidé du 1er semestre 2022, après prise en compte des produits et charges opérationnels non liés à l'activité et de paiements fondés sur des actions, s'élève à 14,4 ME, contre 12,6 ME au 1er semestre 2021. La marge opérationnelle d'activité passe à 6,8% (+0,3 point). Le résultat net consolidé s'établit à 32,7 ME, contre seulement 11,2 ME au 30 juin 2021.

Assystem avait fait part d'un chiffre d'affaires de 241,7 millions d'euros pour le 1er semestre 2022, en croissance de +12,3%, dont +4,6% en organique.

Les objectifs d'Assystem pour 2022 dans son périmètre d'activité à fin juin sont les suivants :

- un chiffre d'affaires de 490 ME (contre 480 ME précédemment).

- une stabilité de la marge opérationnelle d'activité à 6,8%.