Assystem remporte un contrat de 3 ans en Hongrie

(Boursier.com) — Assystem a remporté un contrat cadre de 3 ans pour fournir des services d'ingénierie à MVM Erbe Energetika Zrt dans le cadre du développement de deux nouvelles unités de la centrale nucléaire nucléaire Paks II en Hongrie.

Ce nouveau contrat, signé lors du World Nuclear Exhibition à Paris, marque la prochaine étape du projet de construction de Paks II, qui est l'une des pierres angulaires de la stratégie énergétique nationale de la Hongrie à l'horizon 2030. L'extension de Paks II comprendra deux nouvelles unités, 5 et 6, sur le site de Paks. Elles auront une capacité de 1 200 MW chacune et leur mise en service est prévue en 2029 et 2030. Assystem fournira des services liés à la mise en oeuvre et à l'exploitation des nouvelles unités de la centrale nucléaire, y compris la réalisation d'études de site, la documentation et la conception.

Rappelons qu'en Hongrie, l'énergie nucléaire est la principale source de production d'électricité et l'extension de la centrale nucléaire de Paks avec deux nouvelles unités VVER-1200 fournira l'essentiel de la capacité de production nationale nécessaire à l'avenir.

En séance, l'action Assystem redonne près de 1%, revenant autour des 35 euros. Le titre signe toutefois un beau parcours sur l'année 2021, avec une hausse de quasiment +45% en Bourse.