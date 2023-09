Assystem : recule après les résultats

(Boursier.com) — Assystem consolide de 1,9% à 42,5 euros au lendemain de la publication de ses comptes intermédiaires. Le groupe, qui avait relevé fin juillet ses objectifs 2023, prévoit désormais un chiffre d'affaires consolidé d'environ 570 ME avec un résultat opérationnel d'activité d'environ 35 ME.

Les perspectives restent prometteuses pour Assystem, qui devrait maintenir un rythme de croissance organique très élevé sur les prochains mois, alors que le squeeze de marge temporaire semble à présent bien intégré par le marché, explique Oddo BHF. In fine, le broker continue d'apprécier les qualités du dossier (statut défensif/acyclique, perspectives de croissance rentable solides, et meilleure visibilité sur le profil à moyen terme), alors que la valorisation reste raisonnable à 9x l'EBIT 12m fwd, encore décotée par rapport aux pairs directs. En outre, la monétisation des participations dans Expleo (38%) ou Framatome (5%) offre de la 'valeur cachée' et un potentiel d'appréciation additionnel à moyen-terme... Le courtier est à 'surperformer' sur le dossier avec une cible de 53 euros.