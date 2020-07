Assystem : recul de l'activité

Assystem : recul de l'activité









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2020 d'Assystem est en repli de 6,9% par rapport à celui enregistré au 1er semestre 2019, dont -9,4% en organique, +2,3% d'effet périmètre et +0,2% d'effet de la variation des taux de change. Le semestre a été marqué par l'impact négatif très significatif de la pandémie Covid-19 sur la croissance organique de l'ensemble des activités, principalement pendant la période de confinement généralisé en France. Le CA semestriel ressort à 229,5 ME, contre 246,5 ME un an auparavant.

Compte tenu des données et projections disponibles à date, Assystem entend réaliser, pour l'exercice 2020, un chiffre d'affaires consolidé de 485 millions d'euros, soit plus de 255 millions d'euros au 2nd semestre, et une marge opérationnelle d'activité de 5%. La perspective de chiffre d'affaires prend en compte un périmètre inchangé par rapport au périmètre existant à fin juin 2020, à l'exception de l'activité classée sous 'Divers', cédée début juillet 2020 et déconsolidée au 1er juillet 2020. L'effet périmètre attendu au 2nd semestre est, en conséquence des différentes variations de périmètre intervenues au 2nd semestre 2019 et à date en 2020, d'un montant très limité. Par ailleurs, Assystem suit avec attention l'évolution d'Expleo Group, dont elle détient 38,16% du capital. Comme les autres acteurs de la R&D externalisée, Expleo Group est très significativement affecté par le recul marqué de l'activité des secteurs de l'automobile et de l'aéronautique.