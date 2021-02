Assystem recrute massivement

(Boursier.com) — Assystem recrute 2000 nouveaux collaborateurs en 2021 dont 1200 nouveaux talents en France. Acteur engagé dans la transition énergétique à travers le développement d'une électricité décarbonée, notamment via le recours au nucléaire et aux énergies renouvelables partout dans le monde, la rénovation des réseaux électriques, et le développement de nouveaux usages tels que le développement de l'hydrogène vert et celui des transports collectifs décarbonés, Assystem lance une campagne pour recruter 1200 ingénieurs en France en 2021, afin de répondre aux besoins croissants de ses clients dans le nucléaire, l'énergie, le transport ou encore les sciences de la vie. Environ 800 postes à l'international seront également à pourvoir.

Assystem recherche majoritairement des profils d'Ingénieurs en management de projet, sureté nucléaire, génie mécanique, ou encore spécialisés dans l'ingénierie systèmes et dans le digital (PLM, BIM, Data Scientist...). Assystem prévoit d'embaucher plus de 45% de profils juniors (0/3 ans d'expérience), d'intégrer une nouvelle promotion de 200 stagiaires / alternants, et ambitionne de poursuivre sa démarche en faveur de la Diversité et de l'Inclusion en augmentant le nombre de recrutements de profils sous-représentés au sein de la filière.