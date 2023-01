Assystem recrute 1.800 nouveaux collaborateurs en France en 2023 pour réussir le 'switch' vers une énergie bas-carbone

(Boursier.com) — Assystem , société internationale d'ingénierie, de services digitaux et de gestion de projet, recrute 3.000 nouveaux collaborateurs en 2023 dans le monde. En France, 1.800 nouveaux talents, 200 stagiaires et plus de 100 alternants sont attendus dans les 27 agences réparties sur tout le territoire pour accélérer la transition énergétique et participer au développement du groupe.

"Pour accompagner sa forte croissance, Assystem lance une ambitieuse campagne de recrutement pour 2023 afin de relever le défi du siècle : réussir le "switch" vers une énergie bas-carbone" commente le groupe.

Les 1.800 nouveaux collaborateurs recrutés essentiellement en CDI (90% des contrats proposés) seront mobilisés pour participer à de nombreux projets d'envergures : développement de l'énergie nucléaire, des énergies renouvelables, de l'hydrogène, de la modernisation des réseaux électriques et de la décarbonation des transports et des infrastructures. Ils viendront compléter un collectif existant de plus de 6.500 talents dont 4.000 en France.

Parmi les différents postes ouverts au sein des 4 filières (Opérations, Technique, Projet, Sales) : management de projet et PMO IT/Digital (Project Management Officer), Ingénieurs en électricité, mécanique, génie civil, mais aussi des développeurs, des Data Scientist... ou encore des Business Managers.

Toutes les offres d'emplois, ainsi que les propositions de stage et d'alternance sont disponibles directement sur le site internet d'Assystem : assystem.com/fr/carriere