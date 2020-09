Assystem : la marge opérationnelle d'activité s'est tassée à 4,1%

Assystem : la marge opérationnelle d'activité s'est tassée à 4,1%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Assystem a dégagé au premier semestre 2020 un résultat opérationnel d'activité consolidé de 9,4 ME contre 15,6 ME au 30 juin 2019, en recul de 40%.

La marge opérationnelle d'activité s'élève à 4,1%, contre 6,3% un an plus tôt. Le résultat opérationnel consolidé, après prise en compte des produits et charges opérationnels non liés à l'activité de -0,9 ME et de paiements fondés sur des actions de 0,6 ME, s'élève à 7,9 ME, contre 14,1 ME au 30 juin 2019. Le résultat net consolidé s'établit à 0,5 ME contre 14,3 ME au 30 juin 2019.

Assystem confirme ses prévisions 2020 : un chiffre d'affaires consolidé de 485 ME, soit plus de 255 ME au deuxième semestre contre 251 ME au 2nd semestre 2019 (l'effet périmètre net sur la comparaison période à période étant d'un montant très limité) avec une marge opérationnelle d'activité de 5%.

Ces objectifs s'entendent hors conséquences d'un éventuel re-confinement sanitaire généralisé en France. Ils se fondent sur la marche actuelle des affaires et sur un carnet de commandes solide. Assystem précise que ce carnet de commandes et les nombreux appels d'offres auxquels, à date, le groupe est appelé à répondre ouvrent de bonnes perspectives pour l'année 2021.