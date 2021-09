Assystem : forte progression des comptes

(Boursier.com) — Assystem a retrouvé au premier semestre son niveau d'activité d'avant perturbation liée à la pandémie de Covid-19. La croissance de son chiffre d'affaires consolidé atteint +10,4% à 253,4 ME par rapport au 1er semestre 2020, dont +12,4% en organique, et +2,8% par rapport au 1er semestre 2019. Au 30 juin 2021, le ROPA consolidé est de 16,6 ME, en progression de 77% par rapport au 30 juin 2020 (9,4 ME) et de +6,4% par rapport au 30 juin 2019 (15,6 ME). La marge opérationnelle d'activité s'élève à 6,6%, contre 4,1% au 30 juin 2020 et 6,3% au 30 juin 2019. Le résultat opérationnel consolidé, après prise en compte des produits et charges opérationnels non liés à l'activité de (0,6) ME et de paiements fondés sur des actions de 0,7 ME, s'élève à 15,3 ME, contre 7,9 ME au 1er semestre 2020 et 14,1 ME au 30 juin 2019. Le résultat net consolidé s'établit à 11,2 ME contre 0,5 ME au 30 juin 2020.

Le free cash-flow du 1er semestre 2021 est, hors incidence de l'application de la norme IFRS16, négatif de 9,4 ME. Il intègre le remboursement de 12,9 ME de dettes fiscales et sociales au titre de 2020, dont le paiement avait été reporté. Le solde de 13,8 ME à rembourser sera payé en quasi-totalité au 2nd semestre 2021. Sur la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 (pertinente compte tenu de la saisonnalité des besoins en fonds de roulement), ce même free cash-flow, retraité des effets de report et de remboursement de charges fiscales et sociales, s'élève à 53,3 ME. L'endettement net ressort à 56,2 ME au 30 juin 2021, contre 23,8 ME au 31 décembre 2020.

L'Assemblée générale du 27 mai 2021 a voté la distribution aux actionnaires d'Assystem d'un dividende de 1 euro par action en circulation, dont le paiement a été réalisé le 8 juillet pour un montant de 14,8 ME.

Assystem a maintenant pour objectifs de réaliser en 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 520 ME (dans le périmètre de consolidation du 1er semestre 2021, auquel s'ajoute l'effet de l'intégration de la société STUP à compter du 1er juillet 2021), et une marge de ROPA sur chiffre d'affaires en ligne avec celle enregistrée au premier semestre de l'exercice. L'objectif de chiffre d'affaires consolidé s'entend hors éventuel retraitement en fin d'année 2021 au titre de l'application de la norme IFRS 5 au périmètre Life Sciences et assistance technique à l'industrie générale. Un tel retraitement aurait pour conséquence la déconsolidation du chiffre d'affaires réalisé par ce périmètre en 2021 (environ 40 ME), mais serait sans incidence notable sur le taux de marge opérationnelle d'activité. A ce stade, le groupe n'anticipe pas d'effet négatif de l'évolution de la situation sanitaire sur la réalisation des objectifs.